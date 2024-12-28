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عمرو سلامة يكشف عن كواليس حلقة "الحذاء الذهبي" من "ساعته وتاريخه"

06:21 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد داش وعمر شريف
  • عرض 8 صورة
    المخرج عمرو سلامة من كواليس التصوير
  • عرض 8 صورة
    عمرو سلامة مع الطفل عمر شريف
  • عرض 8 صورة
    عمرو سلامة مع فريق عمل مسلسل ساعته وتاريخه
  • عرض 8 صورة
    عمرو سلامة مع أحمد داش وعمر شريف
  • عرض 8 صورة
    عمرو سلامة من كواليس مسلسل ساعته وتاريخه
  • عرض 8 صورة
    عمرو سلامة من كواليس التصوير
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كتب- مروان الطيب:
كشف المخرج عمرو سلامة، عن كواليس تصوير حلقة "الحذاء الذهبي"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه".

ونشر عمرو سلامة صور من الكواليس عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلالها عدد من أبطال الحلقة منهم الفنان أحمد داش، والطفل عمر شريف، وكتب عمرو سلامة: "

وتدور أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

يذكر أن، المخرج عمرو سلامة ينتظر عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "برستيج"، وفيلم "شمس الزناتي" بطولة الفنان محمد عادل إمام.

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عمرو سلامة ساعته وتاريخه تصوير مسلسل
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