ليلى علوي تحتفل بنجاح "مشيرة الخطيرة" في "موسم الرياض" وتوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بنجاح مسرحية "مشيرة الخطير" التي عرضت مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تقدم التحية للمتواجدين، وعلقت: "بشكركم جميعًا، وطبعًا بشكر هيئة الترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، وأضافت على الفيديو رسالة نصية: "شكر خاص لفريق عمل مشيرة الخطيرة على كل لحظة من الإبداع والمتعة التي قدموها، شكر خاص لـ هيئة الترفيه وموسم الرياض على هذه التجربة الفريدة، شكرًا لك معالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمكم المتواصل للفن والثقافة".

تدور أحداث مسرحية "مشيرة الخطيرة، في إطار كوميدي، حول مشيرة لصة الآثار المحترفة التي تخطط لاستعادة تمثال فرعوني بعد خروجها من السجن، كانت قد دفنته في أرض مجهورة قبل اعتقالها، لكنها تفاجأ بأن الأرض أصبحت الآن مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، ويشارك ببطولة العرض كل من سليمان عيد، إيمان السيد، ونور إيهاب.





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وكانت آخر مشاركات ليلى علوي على خشبة المسرح، بمسرحية "الصندوق الأحمر" التي تم عرضها مطلع العام الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم.



يذكر أن، تستعد ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة"، والمقرر طرحه بالسينمات مطلع 2025.