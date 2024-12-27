طرح بوسترات منفردة لأبطال "مكسرة الدنيا" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

طرح "موسم الرياض"، بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" ترويجًا واستعدادًا لعرضها مطلع شهر يناير 2025، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على "إنستجرام"، بوسترات المسرحية والتي تصدرها عدد من الأبطال وهم دنيا سمير غانم، محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، وكتبت: "لا تفوتوا الأجواء الكوميدية في مسرحية مكسرة الدنيا من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومشاركة كبار نجوم المسرح، 3-7 يناير على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي".

تدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا" في إطار موسيقي استعراضي، حول حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

ويواصل تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات الفنية في "موسم الرياض"، وكان آخرها مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضها في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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