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عمرو سعد يكشف حقيقة توقف "سيد الناس" بسبب خلافات مع محمد سامي

04:56 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد سامي وعمرو سعد
  • عرض 15 صورة
    محمد سامي مع عمرو سعد في كواليس سيد الناس
  • عرض 15 صورة
    عمرو سعد ومحمد سامي وكواليس سيد الناس
  • عرض 15 صورة
    الفنان عمرو سعد
  • عرض 15 صورة
    عمرو سعد
  • عرض 15 صورة
    عمرو سعد
  • عرض 15 صورة
    المخرج محمد سامي من كواليس سيد الناس
  • عرض 15 صورة
    المخرج محمد سامي
  • عرض 15 صورة
    محمد سامي في حفل الموريكس دور
  • عرض 15 صورة
    محمد سامي
  • عرض 15 صورة
    المخرج محمد سامي
  • عرض 15 صورة
    جلسة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
  • عرض 15 صورة
    جلسة حوارية مع الفنان عمرو سعد
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كتبت- منى الموجي:

نفى النجم عمرو سعد وقوع خلافات بينه وبين المخرج محمد سامي، وما تردد بشأن توقف تصوير مسلسلهما "سيد الناس" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر عمرو صورًا تجمعه بـ سامي من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لمن يقول إننا مختلفين ، بالعكس أنا وسم سم متفقين، متشاركين على الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ و٢٠٢٧، لاننا بنفكر في ٣ أجزاء".

كانت أنباء انتشرت الساعات الماضية تفيد بتوقف تصوير المسلسل، نتيجة وقوع خلافات بين بطل العمل عمرو سعد ومخرجه محمد سامي.

"سيد الناس" تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر.

1 عمرو سعد محمد سامي سيد الناس خلافات عمرو سعد ومحمد سامي رمضان 2025
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