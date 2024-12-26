أحمد داش يسرق فيلا محمد صلاح ضمن أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"

كتبت- منى الموجي:

ظهر الفنان أحمد داش في مسلسل "ساعته وتاريخه" بطلا للقصة التي تحمل عنوان "الحذاء الذهبي"، وقدم دور منتصر سارق فيلا لاعب كرة القدم محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويبيع منتصر ـ أحمد داش أحذية رياضية مستعملة، ويأتي له طه ـ عمر شريف ليشتري حذاءً، ويفشي منتصر السر لـ طه أن الحذاء الذي والده اختاره له هو حذاء اللاعب محمد صلاح.

ويعرف طه من الانترنت أنه تم سرقه فيلا محمد صلاح، ويواجه منتصر بالحقيقة ويلعبان مباراة ويتراهنان على الحذاء، وتنتهي الحلقة بالقبض على منتصر.

مسلسل ساعته وتاريخه يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، هبة مجدي، خالد كمال، مايان السيد، والعمل من إخراج عمرو سلامة، ويُعرض على قناة DMC ومنصة watch it الإلكترونية.

يُذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كان مسلسل مسار إجباري الذي عُرض في رمضان 2024، بطولة عصام عمر، بسمة، صابرين، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج نادين خان.

ويصور داش في الوقت الحالي فيلم نجوم الساحل، ويشاركه: علي صبحي، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد .