رسائل النجوم لـ كريم عبد العزيز تزامنا مع عرض مسرحيته "الباشا" بالسعودية

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كتب - معتز عباس:

وجه نجوم الفن رسائل تهنئة للنجم كريم عبد العزيز، بعرض مسرحية "الباشا"، ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.

تدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

ونشر كريم، برومو مسرحية "الباشا" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، لتوجه له الفنانة ريهام عبد الغفور التهنئة، وكتبت: "مبروك يا كيكو حبيبي"، وهنأت الفنانة نيللي كريم، وكتبت: "مبروك يا حبيبي ألف مبروك"، كما تفاعل الفنان عمرو عبدالعزيز، وكتب: "مبروك يا حبيبى و بالنجاح ان شاء الله"، وغيرهم من النجوم.

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يشارك ببطولة مسرحية "الباشا"، كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

ويعود رامي إمام للإخراج المسرحي مرة آخرى بعد غياب دام 14 عامًا، من خلال إخراج مسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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