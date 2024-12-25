"يانغو بلاي" تكشف عن الملصقات التشويقية لمسلسلها الأصلي "بريستيج"

قبل عرضه غدا.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "موضوع عائلي 3"

كتبت- منى الموجي:

أطلقت منصة "يانغو بلاي" الملصقات التشويقية الرسمية لمسلسلها الأصلي "بريستيج".

يقدم المسلسل تجربة لعشاق نوعية "من هو القاتل؟"، وذلك من خلال مزيج يجمع بين التشويق والجريمة ولمسات الكوميديا، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار الحلقات.

يتكون المسلسل من 8 حلقات وهو من إخراج المخرج عمرو سلامة، وكتابة السيناريست إنجي أبو السعود بالتعاون مع "ذا بلانت ستوديوز".

تبدأ القصة بعاصفة عنيفة في شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة. وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع، إذ يدرك الجميع أن القاتل بينهم، ليصبح الجميع مشتبهًا ومحققًا في الوقت ذاته.

يجمع المسلسل نخبة من النجوم، بما في ذلك مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف. كما سيشارك عدد من النجوم في ظهور خاص على مدار حلقات المسلسل.

وعبر المخرج عمرو سلامة عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع فريق عمل مسلسل "بريستيج"، مؤكدًا أن اختيار طاقم الممثلين كان من أكبر الصعوبات التي واجهها. وأشار سلامة إلى أن تصوير المسلسل في موقع واحد كان تحديًا كبيرًا، قائلاً في بيان صحفي "رغم أن التصوير في موقع واحد يبدو بسيطًا، إلا أنه كان مليئًا بالتحديات، خاصة مع تواجد معظم الممثلين في جميع المشاهد".

كما أعرب عن حماسه للتعاون مع "يانغو بلاي"، مشيدًا بالدعم على المستويين الإبداعي والتقني منذ لحظة بداية المشروع والتسهيلات التي تم تقديمها لإنتاج العمل بالشكل المطلوب.

من جانبه، أضاف جو الخوند، رئيس الإنتاجات الأصلية في يانغو بلاي: "نحن نسعى لإحداث ثورة في فن السرد العربي، و(بريستيج) هو خطوة جريئة للأمام. إنها قصة جديدة وجريئة، أبدعها فريق استثنائي ونحن متحمسون لتقديم هذه السلسلة الفريدة لجمهورنا، ونتطلع إلى رفع مستوى الإنتاجات الأصلية في المنطقة."

جدير بالذكر أن "يانغو بلاي" طرحت مؤخرا مسلسلها الأصلي "فقرة الساحر"، وتطرح حلقة جديدة منه كل أسبوع، بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن.