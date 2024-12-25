قبل عرضه غدا.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "موضوع عائلي 3"

كتب- هاني صابر:

ينطلق غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر، أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 الذي يضم كوكبة من نجوم الفن، وينتظر الجمهور هذا العمل بعد تحقيق الموسمين الأول والثاني منه لنجاح جماهيري كبير، دفع الجهة المنتجة له لتقديم موسم ثالث من العمل.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات التي تهم الجمهور عن مسلسل موضوع عائلي 3 في السطور التالية:

قناة العرض

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل موضوع عائلي 3 غدا الخميس على منصة "شاهد".

النجوم الجدد المنضمين للجزء الثالث

انضمت الفنانة رانيا يوسف والفنان محمد القس لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات فقط.

تفاصيل شخصيات موضوع عائلي 3

تجسد رانيا يوسف شخصية عبلة عبد الجواد وهي سيدة تقرر رفع قضايا على إبراهيم - ماجد الكدواني لطرده من شقته وتطارده لرغبتها في الزواج منه. أما الفنانة ياسمينا العبد فتقدم شخصية شيماء، بينما الطفل جان رامز يجسد شخصية عباس شقيق شيماء، ويجسد طه دسوقي شخصية حسن.

البرومو التشويقي لـ موضوع عائلي 3

طرحت منصة "شاهد" الرقمية، البرومو التشويقي لمسلسل "موضوع عائلي 3" عبر حسابها على "إنستجرام"، وحمل تعليق: "لكل اللي سألنا على البرومو، اتفضلوا لأجل عيونكم".

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ماجد الكدواني

وجه الفنان القدير ماجد الكدواني، رسالة للجمهور قبل عرض الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" في فيديو نشرته منصة شاهد، عبر حسابها على إنستجرام، قال فيها: "وحشتوني جدا جدا، إن شاء الله، إبراهيم راجع لكم من خلال موضوع عائلي الموسم التالت، وكل أفراد موضوع عائلي راجعلكم".

وأَضاف: "بشكركم على كل ردود أفعالكم اللي فرحة قلبنا من خلال الموسم الأول والثاني لموضوع عائلي، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، ونقدر نقدم لكم حاجة حلوة من خلال موضوع عائلي الموسم الثالث على شاهد".

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طه دسوقي

قال الفنان طه دسوقي، عن مسلسل "موضوع عائلي 3" إنه يعد وش الخير عليه، موضحا أنه يجسد من خلاله شخصية حسن .

وتابع، أن شخصيته بالعمل قريبة منه في الحقيقة فهو بالفعل حاول أن يصبح ممثل وبدأ بأدوار صغيرة في التمثيل، وقدم محاولات مختلفة في الـ ستاند أب كوميدي وهو ما يتشابه مع تجربته الفعلية.

وأضاف، أن هناك حالة من التفاعل بينه وبين رنا رئيس وماجد الكدواني، ولذلك أحب الجمهور هذه التركيبة، ويرجع النجاح الأساسي للمخرج أحمد الجندي، مشيرا إلى أن أهم ما يتميز به مسلسل موضوع عائلي هو روح العائلة الحقيقية الموجودة بين أفراده.

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أحداث مسلسل موضوع عائلي 3

تدور أحداث الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

مسلسل "موضوع عائلي 3" بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسما إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وطه دسوقي ونور اللبنانية وآخرين، وتولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، وإخراج أحمد الجندي.