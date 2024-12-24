طرح الإعلان الرسمي لمسرحية "الباشا" بطولة كريم عبد العزيز (فيديو)

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن الإعلان الرسمي لمسرحية "الباشا"، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الشهر الجاري.

ونشر كريم، برومو المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: الإعلان الرسمي لمسرحية "الباشا" بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير، مسرح بكر الشدي".

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وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

ويشارك ببطولة المسرحية كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

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