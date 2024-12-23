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تركي آل الشيخ يكشف عن ملصق مسرحية "مكسرة الدنيا" بطولة دنيا سمير غانم

07:50 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

المستشار تركي آل الشيخ

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كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الملصق الرسمي لمسرحية "مكسرة الدنيا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "مسرحية مكسرة الدنيا، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومشاركة مجموعة من ألمع النجوم، 3- 7 يناير مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي".

ويواصل تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات الفنية في "موسم الرياض"، وكان أخرها مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضها في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

تركي ال الشيخ يكشف عن بوستر مسرحية مكسرة الدنيا

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