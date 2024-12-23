يُعرض في يناير 2025.. طرح "برومو" مسلسل "سراب"

كتبت- منى الموجي:

تستعد منصة "tod" لعرض مسلسل "سراب"، أحدث أعمالها الأصلية خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل، وأطلقت الصفحات الرسمية للمنصة البرومو والملصق التشويقي للعمل.

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، وهو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity.

تنطلق الأحداث من واقعة اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بصورة مفاجئة، مما يدخل والداه في حالة من الصدمة واليأس.

يعود الطفل سالمًا، لكن الغموض يبقى حول ما حدث. التحقيق يكشف علاقات معقدة وأسرارًا دفينة، مما يجعل الجميع يواجهون صراعات أخلاقية ومفاجآت غير متوقعة.

يقوم ببطولة مسلسل "سراب" النجم الكبير خالد النبوي، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، بينهم: يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتولت شركة "S Productions" تنفيذ إنتاج العمل.