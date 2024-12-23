أحمد عبدالوهاب يشارك بـ 3 أعمال في رمضان 2025

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد عبدالوهاب في موسم رمضان 2025 بـ 3 أعمال درامية، وهي: مسلسل الكابتن ومسلسل كامل العدد 3 ومسلسل أشغال شقة 2.

ويبدأ أحمد عبدالوهاب قريبا تصوير دوره أمام النجم أكرم حسني في مسلسل الكابتن الذي يضم مجموعة من النجوم، هم: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني.

وفي سياق متصل، يعود أحمد عبدالوهاب بمسلسل أشغال شقة ٢ ليستكمل نجاح شخصية فادي الذي قدمه في الجزء الأول ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: هشام ماجد، أحمد عبدالوهاب، أسماء جلال، شيرين، وغيرهم من الفنانين، تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وينضم عبدالوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، مريم الخشت، إسعاد يونس، إخراج خالد الحلفاوي.

وفي سياق آخر، عرض لـ أحمد عبد الوهاب في موسم الرياض مسرحية حاوريني يا كيكي، وتضم المسرحية عددا كبيرا من النجوم، ومنهم: دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وغيرهم من الفنانين وهي من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.

وعلى صعيد السينما، انضم أحمد عبدالوهاب لفيلم درويش، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، مصطفى غريب، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن أحمد عبدالوهاب حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحيى، بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.