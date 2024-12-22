عملها صلاح السعدني ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف شخصيته في مسلسل "فهد البطل"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد العوضي، ملامح شخصيته في مسلسله الجديد "فهد البطل"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

وقال العوضي، في تصريحات لبرنامج "عرب وود" عن تجسيده دور الأب في "فهد البطل": "كتير من الفنانين عمولها، الجيل اللي قبلي الفنان صلاح السعدني في مسلسل أرابيسك عمل الجد والأب والأبن،والأستاذ نور الشريف عملها، والأستاذ يحيى الفخراني عملها، وإن شاء الله أعمل الشخصية بشكل مختلف وتبقى مفاجأة للناس".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

مسلسل "فهد البطل"، يشارك في السباق الرمضاني المُقبل، بطولة أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

الفنان أحمد العوضي شارك في رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" وشاركه البطولة: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

اقرأ أيضا..

ياسمين عبدالعزيز تنتقد استغلال اسمها لصناعة الترند.. ما علاقة العوضي بالأمر؟

أحمد حلمي ينشر صورة مع جيسون ستاثام ويعلق: "قابلت ملك الأكشن"