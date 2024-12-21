يسرا تغيب عن حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" وعرض تسجيل صوت وصورة لها على المسرح

كتب- مروان الطيب:

غابت النجمة يسرا، عن حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" الذي يقام مساء السبت في لبنان، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وحرصت يسرا على إرسال تسجيل صوت وصورة لها، تم عرضه خلال تكريمها على هامش المهرجان.

وكشفت إدارة المهرجان عن تسجيل بالصوت والصورة للنجمة يسرا، وهي ترسل رسالة للشعب اللبناني وقالت : "مش هقول تاني بحبك يا لبنان، احنا كلنا بنقول بنحبك يا لبنان، يا وطني بحبك، كلنا بنحبكوا وكلنا حاسين بيكم، كلنا اتعلمنا منكم الصمود، اتعلمنا منكم ازاي نعرف نعيش، ازاي نكمل الحياة، المرة الجاية هكون معاكم أكيد هنحتفل بكل حاجة حلوة كل سنة وانتوا طيبين".

وشهد حفل توزيع جوائز "موركس ديور" حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي وهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنان وليد توفيق، الفنانة مي عمر، المخرج محمد سامي، الفنانة اللبنانية مادونا، الفنانة ندى كوسا، رنين مطر، وسام حنا، مارلين نعمان، عبير نعمة، ميرفا القاضي.

والموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

يذكر أن، آخر مشاركات النجمة يسرا كانت بمسرحية "ملك والشاطر" وعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في شهر يونيو الماضي.

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