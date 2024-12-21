ليلى علوي تنشر صور جديدة من كواليس "مشيرة الخطيرة" بـ "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ليلى علوي، الترويج لمسرحية "مشيرة الخطيرة"، التي يشارك ببطولتها مجموعة من النجوم وتعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى علوي صور جديدة من كواليس المسرحية عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها على المسرح مع عدد من أبطال العرض منهم الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نور إيهاب، والفنان إبرام سمير وعلقت: "بين أحجار الماضي، نسجت خيوط الحاضر قصة مشيرة".

تدور أحداث مسرحية "مشيرة الخطيرة، في إطار كوميدي، حول مشيرة لصة الآثار المحترفة التي تخطط لاستعادة تمثال فرعوني بعد خروجها من السجن، كانت قد دفنته في أرض مجهورة قبل اعتقالها، لكنها تفاجأ بأن الأرض أصبحت الآن مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، ويشارك ببطولة العرض كل من سليمان عيد، إيمان السيد، ونور إيهاب.

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي على خشبة المسرح، بمسرحية "الصندوق الأحمر" التي تم عرضها مطلع العام الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم.

يذكر أن، تستعد ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة"، والمقرر طرحه بالسينمات مطلع 2025.

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