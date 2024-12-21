رمضان 2025.. جيهان خليل تنضم لفريق "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي

عودة نوستالچيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون في حفل رأس السنة

كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة جيهان خليل لفريق عمل مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم الكبير محمد هنيدي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

كان هنيدي وفريق المسلسل بدأوا تصوير مشاهدهم الأولى قبل أيام، ونشروا صورًا من الكواليس، ظهر خلالها هنيدي مع مجموعة من النجوم الذين يشاركونه البطولة، وبينهم الفنانة نهى عابدين، والفنان صبري فواز.

"شهادة معاملة أطفال" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج، بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، وليد فواز، نهى عابدين، جيهان خليل، سماء إبراهيم.

جدير بالذكر أن جيهان خليل شاركت في بطولة حكاية "حرب نفسية" التي عُرضت في 2024، بطولة أروى جودة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.