يعرض رمضان 2025.. أحمد عزمي يكشف عن شخصيته في مسلسل " ظلم المصطبة"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد عزمي، عن شخصيته من كواليس تصوير مسلسل "ظلم المصطبة" وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر عزمي صور من شخصيته، حيث يجسد خلالها شخصية الشيخ علاء وعلق: "ظلم المصطبة، الشيخ علاء، اللهم ارزقنا القبول، الشركة المتحدة، رمضان 2025، للمخرج هاني خليفة".

ويشارك ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، دياب، قصة ومعالجة درامية أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توقيع عقدًا مع الفنان أحمد عزمي للمشاركة في عمل فني، بعد استغاثته وتوجيه رسالة إلى زملائه من نجوم الفن، والمسؤولين في الشركة المتحدة، وكتب: "صباح الخير، ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل".

وتابع: "وأتمنى أن يتيح لي السادة المسئولين عن (الشركة المتحدة)، فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة ..تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم (الأبواب المغلقة)، (المهرجان القومي للسينما، أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل (الجماعة) ..أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة)، جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد)".

يذكر أن، أحمد عزمي، شارك عقب عودته للحياة الفنية، في عدة أعمال، منها مسلسلات "الاختيار 3"، و"دنيا تانية"، وفيلم "بحبك"، ومسرحية "الملك لير"، إلى جانب مشاركته في بطولة مسلسل "حرب الجبالي" .

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