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بالفيديو| التفاف الجمهور حول أحمد العوضي بكواليس تصوير "فهد البطل" في بولاق

04:14 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد العوضي والجمهور
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير فهد البطل
  • عرض 6 صورة
    من كواليس تصوير فهد البطل في بولاق
  • عرض 6 صورة
    أحمد العوضي 2
  • عرض 6 صورة
    أحمد العوضي
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كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "فهد البطل" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وظهر العوضي في الفيديو أثناء تصوير مشاهده في بولاق، وسط أهالي المنطقة الذين قاموا بالالتفاف حوله لتحيته والتقاط الصور التذكارية معه، وعلق: "أحلى استقبال من أهلي واخواتي في بولاق، واحنا بنصور فهد البطل، رزقي حب اخواتي ليا".

مسلسل "فهد البطل"، يشارك في السباق الرمضاني المُقبل، بطولة أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

الفنان أحمد العوضي شارك في رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" وشاركه البطولة: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضي مسلسل فهد البطل رمضان 2025 نجوم الفن
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