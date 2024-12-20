خالد السرجاني: عرض "بريستيج" قريبا على "يانغو بلاي" ونحضر لمفاجآت في رمضان 2025

كتبت- منى الموجي:

قال خالد السرجاني، رئيس استحواذ المحتوى، في منصة يانغو بلاي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك مفاجآت كبيرة تنتظر الجمهور في رمضان 2025 على المنصة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هناك مفاجآت كبيرة في رمضان المُقبل، لن نكشف عنها حاليا، والفترة المُقبلة هناك تركيز على تقديم الأفلام بشكل حصري في عرضها الأول للجمهور بعد السينما".

وأشار خالد، على هامش تواجد المنصة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والتي أقيمت في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري، إلى أن "يانغو بلاي" تقدم لجمهورها باقة من الأعمال الأصلية، بينها مسلسل "فقرة الساحر" والذي تم طرح أولى حلقاته أمس الخميس 19 ديسمبر، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، بطولة طه دسوقي، أسماء جلال وعلي قاسم.

وأضاف "نستعد أيضا لطرح مسلسل (بريستيج) وهو من إنتاجاتنا الأصلية بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، إخراج عمرو سلامة".

وبسؤاله هل ستشهد المنصة في رمضان 2025 عرض مسلسل أصلي، أوضح "بنسبة كبيرة لن يكون هناك عمل أصلي من إنتاجنا في رمضان، ولكن هناك الكثير من الأعمال التي سنقدمها بشكل حصري للجمهور، مثلما حدث العام الماضي".

جدير بالذكر أن منصة يانغو بلاي احتفلت مساء يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر بمسلسل "فقرة الساحر" وسط حضور كوكبة من صناع العمل، بينهم: المخرج تامر محسن، المؤلف إياد صالح، والمنتج طارق الجنايني، جو الخوند رئيس الإنتاجات الأصلية في يانجو بلاي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، نورهان منصور.