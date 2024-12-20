لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خالد السرجاني: عرض "بريستيج" قريبا على "يانغو بلاي" ونحضر لمفاجآت في رمضان 2025

01:15 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بريستيج
  • عرض 4 صورة
    علي قاسم ومسلسل فقرة الساحر
  • عرض 4 صورة
    طه دسوقي ومسلسل فقرة الساحر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

قال خالد السرجاني، رئيس استحواذ المحتوى، في منصة يانغو بلاي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك مفاجآت كبيرة تنتظر الجمهور في رمضان 2025 على المنصة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هناك مفاجآت كبيرة في رمضان المُقبل، لن نكشف عنها حاليا، والفترة المُقبلة هناك تركيز على تقديم الأفلام بشكل حصري في عرضها الأول للجمهور بعد السينما".

وأشار خالد، على هامش تواجد المنصة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والتي أقيمت في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري، إلى أن "يانغو بلاي" تقدم لجمهورها باقة من الأعمال الأصلية، بينها مسلسل "فقرة الساحر" والذي تم طرح أولى حلقاته أمس الخميس 19 ديسمبر، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، بطولة طه دسوقي، أسماء جلال وعلي قاسم.

وأضاف "نستعد أيضا لطرح مسلسل (بريستيج) وهو من إنتاجاتنا الأصلية بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، إخراج عمرو سلامة".

وبسؤاله هل ستشهد المنصة في رمضان 2025 عرض مسلسل أصلي، أوضح "بنسبة كبيرة لن يكون هناك عمل أصلي من إنتاجنا في رمضان، ولكن هناك الكثير من الأعمال التي سنقدمها بشكل حصري للجمهور، مثلما حدث العام الماضي".

جدير بالذكر أن منصة يانغو بلاي احتفلت مساء يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر بمسلسل "فقرة الساحر" وسط حضور كوكبة من صناع العمل، بينهم: المخرج تامر محسن، المؤلف إياد صالح، والمنتج طارق الجنايني، جو الخوند رئيس الإنتاجات الأصلية في يانجو بلاي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، نورهان منصور.

خالد السرجاني بريستيج رمضان 2025 يانغو بلاي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو| التفاف الجمهور حول أحمد العوضي بكواليس تصوير "فهد البطل" في بولاق

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟