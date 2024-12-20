ركين سعد مع محمود حميدة وشيرين رضا في كواليس "موعد مع الماضي"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ركين سعد، بنجاح مسلسل "موعد مع الماضي" الذي يعرض حاليًا على منصة "نتفليكس"، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

ونشرت ركين سعد صورا من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من الأبطال المشاركين في العمل، وهم: الفنان محمود حميدة، والفنانة شيرين رضا، وعلقت: "بعض الصور العشوائية من خلف الكواليس لمسلسل موعد مع الماضي".

تدور أحداث مسلسل "موعد مع الماضي" في إطار من التشويق والإثارة، بعدما يفقد يحيى شقيقته نادية في رحلة غوص، يتهم بقتلها ظلمًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ثم يعود يحيى بعد 15 عامًا لكشف القاتل الحقيقي، وشارك ببطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، تأليف محمد المصري، إخراج سدير مسعود.

يذكر أن، ركين سعد تشارك بعدد من الأعمال الفنية ما بين السينمائية والتليفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ويعرض مطلع شهر يناير 2025، إلى جانب مسلسل "مذكرات نشال" بطولة الفنان أحمد أمين والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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