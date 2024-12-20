بالصور| تُعرض في الرياض.. ليلى علوي وبيومي فؤاد بكواليس مسرحية "مشيرة الخطيرة"

كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة ليلى علوي، الترويج لمسرحية "مشيرة الخطيرة" التي بدأت عرضها أول أمس الأربعاء، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو من كواليس العرض عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي ترقص مع عدد من أبطال وفريق عمل المسرحية، منهم: الفنان بيومي فؤاد، وعلقت: "من كواليس تصوير برومو مشيرة الخطيرة، يعرض الآن على مسرح محمد العلي".

تدور أحداث مسرحية "مشيرة الخطيرة"، في إطار كوميدي، حول مشيرة "حرامية" الآثار المحترفة التي تخطط لاستعادة تمثال فرعوني بعد خروجها من السجن، كانت قد دفنته في أرض مهجورة، لكنها تفاجأ بأن الأرض أصبحت الآن مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، ويشارك ببطولة العرض كل من سليمان عيد، إيمان السيد، ونور إيهاب.

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وكان أخر مشاركات ليلى علوي على خشبة المسرح، بمسرحية "الصندوق الأحمر" التي تم عرضها مطلع العام الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم.

يذكر أن، تستعد ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة"، والمقرر طرحه بالسينمات مطلع 2025.

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