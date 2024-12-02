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أسما سليمان تشارك فى مسلسل "سيد الناس"

07:21 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أسما سليمان
  • عرض 5 صورة
    نقطة سوده
  • عرض 5 صورة
    أسما سليمان
  • عرض 5 صورة
    أسما سليمان
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كتبت-نوران أسامة:

تستعد الفنانة الشابة أسما سليمان للمشاركة في مسلسل "سيد الناس"الذي يقوم ببطولته عدد من النجوم من بينهم عمرو سعد وإلهام شاهين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، رنا رئيس، وغيرهم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، إخراج محمد سامي.

ويُعرض للفنانة الشابة حاليا مسلسل "نقطة سودة" على قناة ام بي سي مصر، وتظهر من خلاله بدور خطيبة الفنان أحمد فهمي، ضمن أحداث العمل.

ويضم مسلسل "نقطة سوداء"، عدد من الفنانين منهم ناهد السباعي، مؤمن نور، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

أسما سليمان سيد الناس نقطة سوده
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