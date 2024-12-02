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بالصور| دينا الشربيني وشيرين رضا وحمادة إسماعيل يشاهدون مسرحية منة شلبي "شمس وقمر"

06:59 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مسرحية منة شلبي ''شمس وقمر''
  • عرض 4 صورة
    مسرحية منة شلبي ''شمس وقمر''
  • عرض 4 صورة
    مسرحية منة شلبي ''شمس وقمر''
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كتبت- منى الموجي:

حرص المنتج حمادة إسماعيل، والفنانة شيرين رضا، والفنانة دينا الشربيني، والمخرجة بتول عرفة، على حضور العرض المسرحي "شمس وقمر" بطولة النجمة منة شلبي، أمس الأحد ١ ديسمبر، والمعروضة على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية.

رفعت مسرحية "شمس وقمر" شعار "كامل العدد" كما تصدر اسم المسرحية "تريند" موقع إكس.

كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه نشر منذ أيام الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية، وكتب: المسرحية الكوميدية شمس وقمر، من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي، من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

جدير بالذكر أن مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، والمسرحية من إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

دينا الشربيني حمادة إسماعيل شيرين رضا مسرحية منة شلبي شمس وقمر منة شلبي مسرحية شمس وقمر مسرح بكر الشدي بالرياض
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