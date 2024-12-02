رمضان 2025.. بشرى تشارك في بطولة "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة بشرى لفريق مسلسل "سيد الناس" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، إذ تعاقدت قبل أيام مع الشركة المنتجة وبدأت تصوير أولى مشاهدها.

مسلسل "سيد الناس" تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، خالد الصاوي، ريم مصطفى، أحمد رزق، عماد زيادة، طارق النهري، رنا رئيس.

ويشهد مسلسل "سيد الناس" عودة بشرى لدراما رمضان بعد عامين إذ كان أخر أعمالها مسلسل الاختيار 2.

ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال.

وكانت بشرى حصلت منذ أيام قليلة على جائزة بمهرجان التميز والإبداع عن دورها بمسلسل "طبيبة شرعية" الذي تم عرضه منذ أشهر قليلة.