بالصور| أسماء جلال وطه دسوقي وعلي قاسم يحتفلون بإطلاق مسلسل "فقرة الساحر"

كتبت- منى الموجي:

احتفل صناع "فقرة الساحر" بالمسلسل في عرض خاص شهد تواجد عدد كبير من الفنانين، وعرضت خلاله الحلقة الأولى، قبل طرحها على منصة يانجو بلاي للجمهور.

أقامت الاحتفالية منصة يانجو بلاي، وشهدت حضور أبطال العمل الرئيسيين: طه دسوقي، وأسماء جلال، وعلي قاسم، وإلى جانب نجوم "فقرة الساحر" حضر: ملك أحمد زاهر، رانيا منصور وجهاد حسام الدين.

وعبر طه دسوقي عن حماسه في بيان صحفي قائلاً: "كانت تجربة مثيرة جدًا أن أكون جزءًا من فقرة الساحر، خاصة أنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع أسماء جلال وعلي قاسم، وقد كانت الكيمياء بيننا رائعة. أنا فخور جدًا بما أنجزناه معًا، وأتطلع بشغف لرؤية ردود فعل الجمهور على هذه القصة الجديدة والمشوقة. هذا الدور مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، ولا أستطيع الانتظار حتى يشاهد الجمهور جانبًا جديدًا مني. أنا فخور جدًا بما حققناه معًا".

وقالت أسماء جلال: "أن أكون جزءًا من هذا العمل كانت تجربة لا تُنسى. التعاون مع أشخاص موهوبين جعلها أكثر تميزًا. يقدم فقرة الساحر شيئًا فريدًا، وأنا متحمسة لأن يشاهد الجمهور هذه الرحلة المثيرة معنا".

أعرب علي قاسم عن رأيه في دوره في المسلسل، قائلاً: "كان العمل في فقرة الساحر تجربة رائعة. القصة مثيرة جدًا، وأعتقد أنها ستترك انطباعًا قويًا لدى الجمهور. وأنا متحمس لأن يراها الجميع أخيرًا".

وأكد المخرج تامر محسن قائلاً: "كان هدفي من فقرة الساحر تقديم رؤية جديدة وجريئة عن الصداقة والخداع في بيئة مليئة بالمخاطر. هذه السلسلة مليئة بالإثارة، وآمل أن يأسر الجمهور بالعلاقات المعقدة والطبيعة غير المتوقعة للقصة. أما عن تجربتي مع يانجو بلاي، فقد كانت تجربة ممتعة ومثمرة، حيث لمسنا التزامًا كبيرًا بدعم الأعمال الإبداعية. لدينا العديد من المشاريع الحالية والمفاجآت التي نعمل عليها بحماس كبير، وسنقوم بالكشف عنها قريبًا".

شارك جو الخوند، رئيس قسم الإنتاجات الأصلية في يانجو بلاي، فخره بالمسلسل، قائلاً: "في يانجو بلاي، نحن ملتزمون بتوسيع حدود سرد القصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقرة الساحر هو مثال على هذا الالتزام، فهو مسلسل مثير يمزج بين عناصر الإثارة والصداقة والكوميديا، هذا العمل ليس سوى البداية؛ لدينا العديد من المشاريع المميزة قيد التحضير، أبرزها مسلسل (بريستيج) الذي سيُعرض الشهر القادم. هدفنا هو الارتقاء بالمحتوى المحلي إلى مستويات جديدة من التميز والإبداع."

ب"فقرة الساحر" يُعرض حصريًا على "يانجو بلاي" بدءا من 19 ديسمبر، يسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين. بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم يستحقون النصب عليهم وفق معاييرهم الأخلاقية، مع الالتزام بقواعدهم الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء.

المسلسل من إخراج تامر محسن وإنتاج "TVision"، تأليف إياد صالح.