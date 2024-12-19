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بحضور أسماء جلال وطه دسوقي.. انطلاق احتفالية العرض الخاص لـ مسلسل "فقرة الساحر"

12:58 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 11 صورة
    وليد فواز
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي وعلي قاسم واياد صالح في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي وعلي قاسم في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر (2)
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي وزوجته في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي وعلي قاسم في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر
  • عرض 11 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر (2)
  • عرض 11 صورة
    علي قاسم في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر_1
  • عرض 11 صورة
    أسماء جلال في العرض الخاص لمسلسل فقرة الساحر (3)
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كتب - معتز عباس:

احتفل أبطال وصناع مسلسل "فقرة الساحر" بالعرض الخاص الأول للعمل الدرامي غدًا الخميس 19 ديسمبر، عبر منصة "يانجو بلاي".

وحرص نجوم "فقرة الساحر" الفنان طه دسوقي وزوجته، أسماء جلال، علي قاسم، ملك زاهر، المؤلف إياد صالح، على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

كما حضر عدد من الفنانين أبرزهم وليد فواز ورانيا منصور وعابد عناني وشادي ألفونس وغيرهم.

مسلسل "فقرة الساحر"، يضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

مسلسل فقرة الساحر طه دسوقي أسماء جلال نجوم الفن
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