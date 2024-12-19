25 صورة من حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية

كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

أقيم حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، والمقام تحت رعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

شارك في الحفل من محبي الملحن الراحل محمد رحيم، صديقة محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محيي وسومة وشذى وذلك بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

حضر الحفل عددً من نجوم الفن ، أبرزهم النجمة يسرا، المطربة لطيفه، الفنانة إلهام شاهين، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، المطرب تامر حسني، المطرب محمد ثروت، الشاعر مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل، حلمي عبد الباقي، أنوشكا، رنا سماحة، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعدد كبير من النجوم.

قدمت ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم ديو غنائي مع المطرب تامر حسني، في حفل تكريم والدها الراحل بدار الأوبرا المصرية.

كما يشارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ويقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.