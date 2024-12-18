بالصور| سبائك ذهبية ودولارات.. منصة "يانغو بلاي" تحتفل بمسلسل "فقرة الساحر"

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تحتفل منصة "يانغو بلاي" بمسلسل "فقرة الساحر" الذي من المقرر طرحه للجمهور غدا الخميس 19 ديسمبر، ونظمت احتفالية خاصة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور صناعه وأبطاله.

وكان في انتظار حضور الاحتفالية دولارات وخرائط الأماكن التي سيقوم الأبطال بسرقتها ضمن الأحداث، وحقائب وصناديق تحتوي على سبائك ذهبية، من اكسسورات تم استخدامها في العمل.

منصة "يانغو بلاي" طرحت مؤخرا الإعلان التشويقي لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "فقرة الساحر"، ويجمع بين نخبة من الفنانين: طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب ظهور استثنائي لكل من بسمة، وليد فواز، إخراج تامر محسن الذي يعود بقوة إلى ساحة الدراما التليفزيونية بعد غياب دام ثلاثة أعوام، منذ أخر أعماله "لعبة نيوتن".

المسلسل من إنتاج شركة "تي فيجين"، تأليف إياد صالح ويُعد استمرارًا لتعاونهما الناجح معًا بعد فيلم "الحريفة" بجزئيه الأول والثاني.

مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداثه حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق. تدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.