"إقامة جبرية" و"فقرة الساحر" و"موضوع عائلي 3".. مسلسلات تُعرض قريبًا

كتب- مروان الطيب:

يشاهد الجمهور خلال الفترة المُقبلة عددا من المسلسلات الجديدة، التي سيتم طرحها على قنوات فضائية ومنصات مختلفة، ويشارك في بطولتها كوكبة من نجوم الفن.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأعمال التليفزيونية المقرر طرحها قريبا.



"موضوع عائلي 3"

يستعد أبطال وصناع مسلسل "موضوع عائلي"، لعرض الجزء الثالث من المسلسل الذي شاهد الجمهور جزئه الأول عام 2021، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وطُرح الجزء الثاني عام 2022، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول إبراهيم وابنته سارة، الذي يصبح مسؤولًا عن الوصاية، وسط العديد من التغيرات في الكثير من الأمور في حياتهما.

ويشارك ببطولة المسلسل ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد رضوان، تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه على منصة "شاهد" يوم 25 ديسمبر الجاري.

"فقرة الساحر"

ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الكوميدية، وتدور أحداثه حول عالم لمى ومكس وألفي، وهم ثلاثة أصدقاء يتحولون باستخدام مهاراتهم المميزة، إلى محتالين لتنفيذ عمليات جريئة وتحقيق أحلامهم، في قالب من الإثارة والتشويق.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، ومن المقرر عرضه على منصة "Yango Play" يوم 19 ديسمبر الجاري.

"إقامة جبرية"

ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهروب، ويشارك ببطولة المسلسل هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه مطلع شهر يناير 2025.

"سراب"

ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق حول مجموعة من العلاقات المختلفة التي تواجه شخصياتها تحديات ومشاكل عديدة، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

ويشارك ببطولة "سراب": خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، دياموند بو عبود، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

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