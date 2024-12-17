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طرح الملصقات الدعائية لمسلسل "موضوع عائلي 3" استعدادًا لعرضه على "شاهد"

10:30 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    الفنان الشاب فؤاد محسن_2
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    الفنان محمد القس_4
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    الفنان محمد رضوان_1_5
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    الفنان محمد شاهين_6
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    الفنان طه دسوقي_3
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كتب- مروان الطيب:

طرحت منصة "شاهد"، الملصقات الدعائية للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، استعدادًا لبدء عرضه على المنصة يوم 26 ديسمبر الجاري.

ونشرت "شاهد" الملصقات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت: "رجالة موضوع عائلي كانوا في خناقة على الضيق كده، ورجعوا على التصوير، الموسم الثالث 26 ديسمبر على شاهد".

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم وابنته سارة، الذي يصبح مسؤولا عن الوصاية عليها، وسط العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

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مسلسل موضوع عائلي 3 منصة شاهد انستجرام منصة شاهد الملصقات الدعائية لمسلسل موضوع عائلي
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