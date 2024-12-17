رامي إمام يروج لمسرحية "الباشا" قبل عرضها في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

روج المخرج رامي إمام لمسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ونشر رامي بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مسرحية الباشا بموسم الرياض على مسرح أبو بكر الشدي، من يوم 25 ديسمبر وحتى 1 يناير، يارب على خير".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية عبر حسابه على "فيسبوك" خلال الساعات القليلة الماضية، وكتب: "لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبدالعزيز، والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم".

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، والتي تشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم خلالها رامي إمام بإخراج عرض مسرحي في "موسم الرياض".

يذكر أن أخر مشاركات المخرج رامي إمام كانت بفيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام وعرض عام 2023.

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