محمد هنيدي يعود في رمضان بـ "شهادة معاملة أطفال"

القاهرة - مصراوي

بدأ النجم محمد هنيدي تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، استعدادًا لموسم رمضان المقبل 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الصور الأولى من العمل، وأظهرت محمد هنيدي وهو يجلس على كرسي متحرك، وإلى جواره النجمة نهى عابدين التي ارتدت بالطو أبيض ونظارة، ويبدو من الصورة أنهما في حديقة مستشفى.

وفي صورة أخرى ظهر هنيدي هو يراجع سيناريو العمل مع مخرج المسلسل وائل فرج. وفي صورة ثالثة ظهر مع الفنانة سما ابراهيم والفنان صبري فواز.

تدور قصة المسلسل حول محامي يقوم بدوره محمد هنيدي يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك هنيدي البطولة عدد من النجوم منهم: صبري فواز، وسما إبراهيم، ونهى العابدين، ومحمود حافظ،.والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

ويعود محمد هنيدي بـ "شهادة معاملة أطفال" للتليفزيون بعد غياب دام ست سنوات، منذ قدم مسلسل أرض النفاق في رمضان 2018 عن رواية الكاتب الكبير يوسف السباعي، التي قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم.

وينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي" قريبًا، الذي يتناول فيه المشاكل الزوجية في إطار من الكوميديا، وهو من بطولة منى زكي، والنجمة القديرة لبلبة، وأحمد السعدني، وباسم سمرة، وتارا عماد، ومن إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.