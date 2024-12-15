رمضان 2025.. يوسف عمر يقف أمام النجمة غادة عبدالرازق في "شباب امرأة"

كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان الشاب يوسف عمر لفريق مسلسل "شباب امرأة" أمام النجمة غادة عبدالرازق، الذي ينافس في رمضان 2025.

مسلسل شباب امرأة يتكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد في بيان صحفي أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956 بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

"شباب امرأة" بطولة غادة عبدالرازق ويوسف عمر، يشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، عبير صبري، محمود حافظ ومحمد محمود.

جدير بالذكر أن يوسف يُعرض له حاليا فيلم مين يصدق، وذلك بعد أن شارك الفيلم مؤخراً في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ويشارك في بطولة الفيلم شريف منير، وجايدا منصور، وإخراج زينة عبدالباقي.

ومؤخراً بدأ يوسف عمر تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريباً على منصة Watch It، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـ يوسف فيلم فرقة الموت، من إخراج أحمد علاء الديب وتأليف صلاح الجهيني. وتدور أحداثه في إطار حركة تشويقي؛ حيث يتم اختيار ضابط ليقوم بتأليف فرقة للقضاء على سطوة ونفوذ خط الصعيد. ويشارك يوسف في بطولة الفيلم مع نخبة من النجوم، على رأسهم أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين وعصام عمر.