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حفل بيلبورد.. شيرين عبدالوهاب تحصد 4 جوائز

01:09 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

شيرين عبدالوهاب

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كتب - معتز عباس:

حصدت المطربة شيرين عبدالوهاب 4 جوائز، في حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، المقام بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الجهة المسئولة عن حفل بيلبورد، حصد شيرين 4 جوائز وهم: "جائزة أفضل فنانة وجائزة الفنان الأول في فئة الأغنية المصرية، وجائزة أفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية، جائزة فنان السنة".

شيرين في حفل بيلبورد

وأكدت أن ما قامت به شيرين طوال رحلتها الفنية والغنائية، إنجاز مستحق يبرز مكانتها كواحدة من أهم وألمع نجوم الساحة الفنية العربية.

ويقام هذا العام حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، بالمملكة العربية السعودية، والذي سيكرم أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد".

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