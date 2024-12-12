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حفل بيلبورد.. تووليت يحصد جائزة "الفنان الأكثر صعودًا"

01:07 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

تووليت

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كتب- هاني صابر:

حصد المطرب توو ليت، جائزة "الفنان الأكثر صعودًا" بحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وصعد توو ليت إلى المسرح بقناعه الذي يغطي وجهه والذي اشتهر به منذ ظهوره.

وقال توو ليت في كلمته على المسرح: "شكرًا بيلبورد على هذا التكريم، وشكرًا لوجود منصة تمنح الآخرين فرصة الظهور، والاستماع إليهم. وأحب أهدي هذه الجائزة لأهلي، وأبي وأمي".

وعاشت الرياض أجواء غنائية مميزة مساء الأربعاء خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وحضر الحفل الذي نقلته MBc مباشرةً على الهواء مجمعة من نجوم الفن والغناء والموسيقى، وأبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، لطيفة، إليسا، أميمة طالب، مسلم، والشامي، حيث أقيم الحفل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.

توو ليت جائزة الفنان الأكثر صعودًا جوائز بيلبورد عربية للموسيقى
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