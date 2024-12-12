حوار| بسام البريكان: عرض مسلسل "معاوية" قريبا جدا واستوديوهات MBC في السعودية قطعة فنية

جدة- منى الموجي:

أكد أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بات رمزا للأعمال الفنية والثقافية في العالم كله، والدليل أنه يشهد تواجدا ضخما لنجوم الصناعة من مختلف أنحاء العالم، وأن مجموعة MBC تحرص دائما على التواجد والمشاركة في فعالياته، هو بسام البريكان مدير عام الإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي في مجموعة MBC الذي كان كان لـ"مصراوي" الحوار التالي معه..

وتحدث بسام عن مشاركة مجموعة mbc في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلا "من خلال المهرجان نقدم أعمالنا الجديدة التي ستقوم بها القطاعات الثلاثة التي تنتمي للمجموعة، وهي: MBC studios، MBC Talent، وMBC Academy ونكتشف السوق ليس بشكل محلي فقط ولكن بشكل عالمي أيضا، كما نتواجد في الندوات ونحرص على تمكين الطلبة في إم بي سي أكاديمي من الحضور، ليكونوا جزءا من ورش العمل ويختلطون مع الصناع في السينما والدراما التليفزيونية".

وأوضح أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد، ومضيفا "وتشجيع السياحة جزء مهم من رؤية المملكة وإم بي سي حريصة على التواجد في مثل هذه المناسبات. نحن شريك استراتيجي في مهرجان البحر الأحمر خصوصا في التغطية الإعلامية فـ إم بي سي من أكبر المنصات في الشرق الأوسط ويمكن الأعلى مشاهدة في الوطن العربي إن لم يكن في العالم، تتعدى المشاهدات ١٥٠ مليون على التليفزيون فقط، وهناك المنصات، تغطيتنا متنوعة بين التليفزيون والإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي".

وبسؤاله عن مشاركتهم بالجزء الثاني من فيلم "سكر" في المهرجان، والاهتمام بوجود أفلام تخاطب الطفل والأسرة بالكامل، رغم أن هذا النوع بات وجوده نادرا في العالم كله، علق "ما يميز الفيلم في جزئيه الأول والثاني أنه فيلم للعائلة والأطفال، وهذه الصناعة شبه مفقودة في السينما العربية بل العالمية، وإم بي سي حريصة تغطي هذا الجانب تحديدا في الصناعة؛ لأنها تهتم بكل الأسرة وحريصة تنتج أعمالا تتناسب مع الأسرة، وتقديم الجزء الثاني يعني أن الصناعة من الناحية التجارية مربحة وهو ما يشجع المنتجين الآخرين على عدم إهمال هذا الجانب من التخصص ويثبت أنه ما يزال مرغوبا ومطلوبا، ورسالتنا ألا نبحث فقط عن الجانب التجاري، ولكن هي خليط بين أن تكون الناحية التجارية مربحة، إلى جانب زراعة قيم وإرسال رسائل، وهو ما تبنته MBC، من خلال فيلم سكر".

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الاحتفاء بصورة كبيرة بالجزء الثاني من فيلم "سكر" وسط مجسمات الحلوى والألعاب وتواجد أطفال المدارس، وعن هذا يقول بسام: "دعينا أطفال من المدارس لحضور الفيلم في المهرجان، وتواجدهم يؤكد أن العمل يحمل رسائل إيجابية ولا يوجد فيه ما يسيء للمتفرج أو ما يخدش حيائه، وإلا ما كانت المدارس تبنت الأمر وأرسلت الأطفال".

وكشف بسام عن اتفاق MBC Studios مع الكاتب السعودي أسامة المُسلم والذي تأتي أعماله ضمن قائمة الأعلى مبيعا، ليتم تحويل إحدى رواياته لفيلم، مشيرا إلى أنه ظاهرة جديرة بالاهتمام والبحث، خاصة مع الشهرة الواسعة التي يتمتع بها في عدد كبير من البلدان العربية.

وأشار بسام إلى أن قطاع إم بي ستوديوز يأتي ضمن القطاعات المتنوعة التي تهتم بها المجموعة: الموسيقى والتليفزيون والأكاديمية والتالنت، موضحا "تخصص إم بي سي ستوديوز في الإنتاجات الضخمة، وتستهدف السينما والدراما التليفزيونية من خلال السوق الأوروبي والأمريكي لا السوق المحلي والعربي، وتشهد الفترة الحالية التحضير لعدد من الأعمال بعضها دخل مرحلة الإنتاج وبعضها لا يمكنني الحديث عن تفاصيلها حاليا، لكن يمكنني الكشف أن من بينها مسلسل (معاوية) وهو من أهم الأعمال التي سوف يراها الجمهور قريبا جدا جدا".

وعن افتتاح استوديوهات النرجس، قال "تعتبر من أكبر الاستوديوهات في العالم. استوديوهات إم بي سي في السعودية قطعة فنية، فخورون بها وهي بمثابة مدينة إنتاج فيها استوديوهات دراما وبرامج مثل عرب أيدول وذا فويس".

وعن ملامح خريطة MBC في رمضان 2025، فضّل بسام عدم الحديث في الوقت الحالي، حتى تتضح كل التفاصيل، مؤكدا أن هناك أعمالا مهمة تنتظر الجمهور، بينها عمل يجمع المجموعة من جديد بالكاتبة المعروفة هبة مشاري حمادة.