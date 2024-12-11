بوستر منفرد.. ليلى علوي تواصل الترويج لمسرحية "مشيرة الخطيرة"

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كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة ليلى علوي الترويج لـ مسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة"، والمقرر عرضها منتصف ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى بوستر منفرد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سعيدة جداً لقرب عرض مسرحيتي مشيرة الخطيرة في موسم الرياض، منتظراكم من يوم 18-22 ديسمبر، مسرح محمد العلى".

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة" والمقرر عرضه مطلع شهر يناير 2025.

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