"نتفليكس" تطرح برومو الموسم الثالث من برنامج "دبي بلينج" وتكشف عن صور جديدة

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة "نتفليكس" عن الإعلان الترويجي للموسم الثالث من برنامج "دبي بلينج"، الذي يأتي بعد موسمين حافلين بالدراما والتشويق. يقدم هذا الموسم، للمشاهدين المزيد من التحولات الدرامية واللحظات المشحونة.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان أن في الموسم الثالث تتزايد التحديات وتتصاعد الصراعات بين أعضاء الشلة التي عرفها الجمهور وأحبها. العلاقات لن تبقى كما كانت، والولاءات ستبدأ بالتقلب مع دخول شخصيات جديدة تضيف مزيدًا من التوتر والأحداث المفاجئة".

"دبي بلينج" يعود ليكشف المزيد من الدراما في حياة الرفاهية في دبي. هذا الموسم، الخلافات بين الأصدقاء تصبح أكثر من مجرد كلام، إذ تتحول إلى صراعات حقيقية على التفوق. مع دخول شخصيات جديدة، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا، ويزداد التشويق مع كل لحظة، كل شيء يتحول إلى تحدٍ في عالم مليء بالغرور والدراما المتزايدة.

وتابع البيان "يأخذ الموسم الثالث من (دبي بلينح) المشاهدين في رحلة مليئة بالأحداث المفاجئة تتراوح بين المواجهات النارية إلى لحظات الضعف المؤثرة؛ حيث يتضح أنه حتى في عالم مليء بالبريق والرفاهية، يمكن أن تنهار الأشياء وتتحول المواقف عندما تصطدم بالضغوط والتوترات. وينضم في هذا الموسم 3 شخصيات جديدة تضيف بُعدًا إضافيًا للأحداث وتحدث تأثيرًا كبيرًا في الشلة: رائدة الأعمال جوانا كريم، التي تتمتع بثقة لا تتزعزع وجاهزة لإشعال أجواء المجموعة بشخصيتها المميزة، والممثلة ومقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز، التي تضيف قوة وحضورًا استثنائيًا لعائلة دبي بلينج فهي تعرف تمامًا كيف تترك بصمتها في أي موقف. كما تنضمّ مودل روز" .

وتطلق نتفليكس الموسم الثالث من "دبي بلينج" في 8 يناير 2025.