طرح مسلسل "برستيج" للمخرج عمرو سلامة قريبا

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع "ذا بلانت ستوديوز" عن استعدادهم لطرح المسلسل الجديد "برستيج" إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، والذي يجمع بين الكوميديا والجريمة، قريبا.

وفي بيان صحفي، قال المنتج التنفيذي طارق نصر: "نحن متحمسون جدًا لهذا التعاون مع يانجو بلاي". مسلسل "برستيج" هو بداية لشراكة مثمرة نأمل أن تستمر لفترة طويلة، تجمع بين خبراتنا في صناعة المحتوى وأهداف يانجو بلاي في تقديم محتوى عربي مبتكر ومتميز. يقدم برستيج تجربة جديدة تمزج بين الكوميديا والتشويق، ويتميز ببطولته الجماعية إلى جانب ضيوف شرف غير متوقعين. هذا العمل يمثل أول تعاون لنا مع المخرج المبدع عمرو سلامة، بعد محاولات سابقة لم تكتمل. نحن نبحث عن مشروع يعكس رؤانا المشتركة، خاصة بعد نجاح تعاوننا السابق مع الكاتبة إنجي أبو السعود، التي أثبتت موهبتها في مسلسل (سفاح الجيزة)، مما جعلها الخيار الأمثل لتقديم عمل جديد ومختلف."



وأضاف المخرج عمرو سلامة "التعاون مع ذا بلانت ستوديوز ويانجو بلاي بقيادة المنتج طارق نصر كان تجربة فريدة، حيث قدم الفريق محتوى مبتكرًا يناسب الجيل الجديد، مع التركيز على الحلقات القصيرة والمكثفة لتلبية اتجاهات المنصات الرقمية الحديثة. الكاتبة إنجي أبو السعود أضافت بعدًا مميزًا بنوع من الكوميديا الجديدة التي تستهدف الأجيال الأصغر، بعيدًا عن الكوميديا التقليدية. ورغم تحديات التصوير في موقع واحد، نجح العمل بفضل التفكير الدقيق في التفاصيل. المسلسل المكون من 8 حلقات فقط يعكس استراتيجية المنصة لتلبية تطلعات الجمهور العصري، ويعتبر بداية شراكة قوية مع يانجو بلاي لتعزيز المحتوى العربي المبتكر."

ومن جانبه، قال جو رئيس قسم الإنتاج الأصلي في منصة يانجو بلاي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "التعاون مع ذا بلانت ستوديوز ينسجم تمامًا مع رؤيتنا لتقديم محتوى عربي يعكس تميزنا التكنولوجي واهتمامنا بتقديم تجارب محلية استثنائية. برستيج يجسد التزامنا بإنتاج أعمال تلبي تطلعات الجمهور العربي، وتؤكد مكانتنا كمنصة تجمع بين الأفلام، والموسيقى، والألعاب في تجربة شاملة. هذا المشروع هو خطوة نحو بناء مكتبة محتوى عربي أصلي عالية الجودة، ونتطلع إلى المزيد من التعاونات المثمرة في المستقبل."

مسلسل برستيج بطولة جماعية تضم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر شريف. يجمع المسلسل بين أجواء مسلسلات حل الجرائم ونكهة الكوميديا.