بعد رفعها لافتة "كامل العدد".. منتج "إس إس هانم": المستشار تركي آل الشيخ وإعادة إسعاد يونس للمسرح وراء إنتاجي للمسرحية

"نتفليكس" تكشف عن صور جديدة من "موعد مع الماضي" قبل عرضه في 6 ديسمبر

كتبت- منى الموجي:

أعرب المنتج حمادة إسماعيل، عن سعادته بنجاح مسرحية "إس إس هانم" للنجمة القديرة إسعاد يونس، والتي تُعرض حاليا على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية، وترفع لافتة كامل العدد.

وقال حمادة منتج المسرحية في بيان صحفي: "الحمد لله

المسرحية كامل العدد في كل ليالي العرض حتى هذه اللحظة واستقبال الجمهور للقديرة إسعاد يونس استقبال غير طبيعي يوميًا، وصاحبة السعادة سعيدة جدا بالعرض في الرياض وبجمهور الرياض، ووجهت الشكر للجمهور السعودي وللمستشار تركي آل الشيخ، وقالت نصًا (لولاه ما كان هذا العمل خرج للنور)".

واستكمل المنتج حديثه قائلاً: "جاءت فكرة إنتاج مسرحية للفنانة القديرة إسعاد يونس، لعدة أسباب أولها المستشار تركي آل الشيخ، الذي يمنح دائمًا فرصة لكل النجوم في مسرحيات موسم الرياض، وأن الفنانة إسعاد يونس، لم يسبق لها أي تجربة مسرح بموسم الرياض على الرغم من كونها غول مسرح، أي بلغة الفن قدمت مسرحيات حققت نجاحا غير عادي قبل سنوات، بداية من (الدخول بالملابس الرسمية) إلى أخر مسرحيه لها وهي (باللو)".

مضيفًا "وزاد حماسي أيضًا لإنتاج هذه المسرحية لأن إسعاد لم تقدم أي عمل مسرحي منذ 30 عاما، والجيل الجديد لم يشاهدها على المسرح نهائيًا ومن حقهم يستمتعوا بإبداعها على المسرح لايف، وبسبب أيضًا نجاحها غير العادي من خلال برنامجها الناجح (صاحبة السعادة)".

وعن سبب اختياره لعرض المسرحية في الرياض قال "لثقتي الكبيرة في جودة موسم الرياض للمسرحيات من حيث المسارح المجهزة والمقدمة بأعلى مستوى والديكور الراقي والإضاءة ومعدات الصوت وخلافه من تسهيلات لطاقم المسرحية في السفر والسكن والاستقبال على أعلى مستوى".

جدير بالذكر أن مسرحية "إس إس هانم" من بطولة إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، ومحمد ثروت، ومن إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف نوران نصار، وإخراج خالد جلال، وأعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ أن العروض ستستمر حتى 11 نوفمبر على مسرح محمد العلي.