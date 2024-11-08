بشعار "كامل العدد".. نجاح كبير لمسرحية "إس إس هانم" للمنتج حمادة إسماعيل بموسم الرياض

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بالصور| في يومها الأول بالرياض.. "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس ترفع لافتة

كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير تشهده مسرحية "إس إس هانم" بطولة النجمة إسعاد يونس وتعرض حاليًا على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية في الفترة من 7-11 نوفمبر الجاري.

واحتفى الجمهور السعودي بالنجمة إسعاد يونس وسط استقبال أسطوري نظرًا لعودتها للمسرح بعد غياب سنوات منذ أخر مسرحية لها والتي حملت عنوان "باللو" عام 1995، حيث شهد العرض الأول للمسرحية تصفيق حار من الجمهور لـ إسعاد ولطاقم العمل وعلى رأسهم المخرج الكبير خالد جلال.

وحرصت إسعاد يونس على إلقاء كلمة بمناسبة الاستقبال الحافل ووجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت إسعاد في كلمتها: "أعتقد أنها تحية واجبة وشكر واجب، للي خلى ده يبقى حقيقة، معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والسيد عدنان رئيس شركة صلة، والسيد حمادة إسماعيل منتج هذا العمل، وفي الأخر انتوا فوق القلب وفوق العين، وكتر خيركم على استقبالكم الجميل ده اللي مش هنساه طول عمري".

ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، حجاج عبد العظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، تأليف نوران نصار ومنة عدلي القيعي، إخراج خالد جلال، وإنتاج حمادة إسماعيل.

وعرض للفنانة الكبيرة إسعاد يونس مؤخرًا مسلسل "تيتا زوزو" وشاركها البطولة مجموعة من النجوم الشباب وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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