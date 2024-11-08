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صبا مبارك تنشر برومو مسلسل "موعد مع الماضي".. وهذا ما قالته

03:29 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

صبا مبارك

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كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة صبا مبارك، عرض مسلسلها الدرامي "موعد مع الماضي" على منصة "نتفليكس" يوم 6 ديسمبر المقبل.

ونشرت صبا، برومو للمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دايمًا اللي شايفينه هو الحقيقة.. مسلسل موعد مع الماضي يُعرض 6 ديسمبر حصريًا على نتفليكس".

المسلسل يتكون من 8 حلقات ويخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، فهل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟، والعمل ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحول.

مسلسل"موعد مع الماضي" من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، وبطولة آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، هدى المفتي (نادية)، صبا مبارك (منى).

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صبا مبارك مسلسل موعد مع الماضي نتفليكس إنستجرام صبا مبارك
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