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بالصور| في يومها الأول بالرياض.. "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس ترفع لافتة "كامل العدد"

12:27 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    مسرحية إس إس هانم 1
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    العرض المسرحي إس إس هانم
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    مسرحية إس إس هانم 2
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    من بروفات مسرحية إسعاد يونس
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    من مسرحية إس إس هانم
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    إسعاد يونس
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    حجاج عبدالعظيم ومحمد ثروت
  • عرض 9 صورة
    مسرحية إس إس هانم
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كتبت- منى الموجي:

استقبل مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس 7 نوفمبر، مسرحية "إس إس هانم" للنجمة القديرة إسعاد يونس.

رفع العرض لافتة "كامل العدد"، وامتلأت القاعة بالجمهور السعودي الذي عبر عن إعجابه بالمسرحية، وبعودة إسعاد يونس لخشبة المسرح.

جدير بالذكر أن مسرحية "إس إس هانم" تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي من بطولة إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، محمد ثروت. وأعلن المستشار تركي آل الشيخ أن المسرحية سوف تستمر حتى 11 نوفمبر على مسرح محمد العلي.

إسعاد يونس شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" والذي عُرض على إحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته: حمزة العيلي، محمد كيلاني، ندا موسى، عابد عناني، إسلام إبراهيم، نور محمود، إيناس كامل، بسمة داود، تأليف محمد عبدالعزيز، وإخراج شيرين عادل.

إس إس هانم إسعاد يونس السعودية تركي آل الشيخ
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