ناهد السباعي تروج لمسلسل "نقطة سودة" استعدادًا لبدء عرضه على "MBC مصر"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ناهد السباعي الترويج لمسلسل "نقطة سودة" استعدادًا لعرضه على قناة "MBC مصر"، بالتزامن مع عرضه على منصة "شاهد" يوم 11 نوفمبر الجاري.

ونشرت ناهد صورة من كواليس العمل التي جمعتها مع عدد من أبطال المسلسل، وهم الفنان أحمد مجدي، الفنان أحمد عزمي، الفنان أحمد فهمي، والفنان نضال الشافعي، وعلقت: "جاهزين لعائلة السيوفي".

تدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر وعلي السيوفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة، ويشارك ببطولة المسلسل النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة سارة سلامة، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة ناهد السباعي كانت بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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