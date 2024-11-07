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خروج مسلسل محمد إمام من السباق الرمضاني لعام 2025 لهذا السبب

07:23 م الخميس 07 نوفمبر 2024

محمد صلاح العزب ومحمد عادل إمام

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كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست محمد صلاح العزب عن تأجيل مسلسل الفنان محمد عادل إمام إلى موسم دراما رمضان 2026، بعدما كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر صلاح العزب بيانا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كشف خلاله تفاصيل وكواليس تأجيل المسلسل وقال: "لقد قررنا، النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2025 إلى رمضان 2026، بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرًا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير".

جدير بالذكر أن محمد صلاح العزب تعاقد مؤخرًا على المشاركة في الموسم الأول من "القصة الكاملة" مع المنتج والمخرج مجدي الهواري، المسلسل مأخوذ عن أحداث وقضايا حقيقية، ويقوم بكتابة وإخراج كل حلقة فريق مختلف.

السيناريست محمد صلاح العزب يعلن تأجيل مسلسل محمد عادل إمام

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