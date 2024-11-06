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حنان مطاوع تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد "صفحة بيضا"

01:19 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

حنان مطاوع

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "صفحة بيضا"، وتجسد خلاله شخصية تدعى "ضي"

ونشرت "حنان"، الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صفحة بيضا.. ضي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الدرامية مسلسل "صوت وصورة"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وبطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر.

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حنان مطاوع صفحة بيضا نجوم الفن
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