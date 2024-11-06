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"Netflix" تكشف عن موعد بدء عرض مسلسل "موعد مع الماضي"

12:24 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

مسلسل موعد مع الماضي

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كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة "Netflix" عن موعد بدء طرح مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي ينطلق يوم 6 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة ""Netflix"، مقطع فيديو تشويقي للمسلسل وعلقت: "مو دائمًا اللي شايفينه هو الحقيقة، مسلسل موعد مع الماضي يعرض 6 ديسمبر حصريًا على نتفليكس".

تدور أحداث مسلسل "موعد مع الماضي" في إطار من التشويق والإثارة، حول يحيى الذي فقد أخته نادية في رحلة غوص، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي

ويشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، تأليف محمد المصري، إخراج سدير مسعود.

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A post shared by Netflix MENA (@netflixmena)

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موعد مع الماضي نتفلكس Netflix
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