بالفيديو.. سارة سلامة تروج لشخصيتها في مسلسل "نقطة سودة"

كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة سارة سلامة، لشخصيتها من مسلسل "نقطة سودة"، والذي يعرض حاليًا على قناة "ام بي سي".

ونشرت سارة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من مشاهدها في مسلسل "نقطة سودة"، وكتبت: "انتظروا فيروز في مسلسل نقطة سودة على ام بي سي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sarah‎‏ (@‏‎sarahahmedsalama‎‏)‎‏

مسلسل نقطة سودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، والذي من المقرر عرضه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري عبر فضائية mbc.

ويشارك في مسلسل "نقطة سودة"، عدد من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ عن استديوهات "الحصن بيج تايم": "السعودية مقبلة على نهضة كبيرة"

ظهور نادر.. نرمين الفقي تكشف عن صور تجمعها بوالدها والجمهور يعلق