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بالفيديو.. سارة سلامة تروج لشخصيتها في مسلسل "نقطة سودة"

09:00 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

سارة سلامة في مسلسل نقطة سودة

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كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة سارة سلامة، لشخصيتها من مسلسل "نقطة سودة"، والذي يعرض حاليًا على قناة "ام بي سي".

ونشرت سارة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من مشاهدها في مسلسل "نقطة سودة"، وكتبت: "انتظروا فيروز في مسلسل نقطة سودة على ام بي سي".

مسلسل نقطة سودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، والذي من المقرر عرضه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري عبر فضائية mbc.

ويشارك في مسلسل "نقطة سودة"، عدد من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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سارة سلامة مسلسل نقطة سودة انستجرام سارة سلامة أحمد فهمي قناة ام بي سي
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