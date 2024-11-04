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"DMC" تطرح البرومو الرسمي لمسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس

11:37 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ياسمين رئيس
  • عرض 3 صورة
    رقم سري 1
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كتبت- منى الموجي:

طرحت قناة "dmc"، البرومو الرسمي لمسلسل "رقم سري"، الذي من المقرر عرضه قريبًا وحصريًا على شاشتها وهو من بطولة مجموعة من النجوم، منهم: ياسمين رئيس، ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها.

المسلسل من بطولة: صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، أصبحت أصغر مديرة بنك وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

رقم سري ياسمين رئيس صدقي صخر
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