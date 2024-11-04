"أكشن وكوميديا ودراما إجتماعية".. تعرف على أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

أشهر قليلة تفصلنا عن دراما رمضان 2025 الذي يضم مجموعة من أبرز الأعمال الدرامية ما بين الأكشن والكوميدي والدراما الاجتماعية، والتي يتعاون خلالها نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية.

ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض جزئه الأول ضمن موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، إلى جانب عودة الفنانة أمينة خليل بعد غياب عن موسم رمضان الماضي بمسلسل "لا شمسية" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، إلى جانب مسلسل "فهد البطل" الذي يمثل عودة الفنان أحمد عوضي بعد نجاح مسلسل "حق عرب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما يشهد موسم دراما رمضان 2025، غياب عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رمضان، الفنان كريم عبد العزيز، النجمة يسرا، الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد عز.

ومن ضمن مفاجآت موسم دراما رمضان 2025، هو عودة نجم الكوميديا محمد هنيدي بعد غياب بمسلسل "عم قنديل"، إلى جانب عودة الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل جديد بعنوان "عايشة الدور"، كما يقدم الفنان هشام ماجد الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024 وكان من أنجح الأعمال الكوميدية التي عرضت طوال الشهر الكريم.

مصراوي يعرض لكم من خلال هذا الرابط أبرز الأعمال الأكشن في رمضان:

بينها "العتاولة" و"فهد البطل".. أبرز مسلسلات الأكشن في خريطة دراما رمضان 2025

محمد هنيدي أشعل المنافسة.. أعمال كوميدية تدخل سباق رمضان 2025

منها "ناقص ضلع" و "لام شمسية".. مسلسلات الدراما الاجتماعية في رمضان 2025

محمد رمضان وكريم عبدالعزيز أبرزهم.. تعرف على أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2025

اقرأ أيضا:

تبدأ من مصر.. تفاصيل جولة تووليت العالمية

تفاصيل الحالة الصحية لحميد الشاعري بعد خضوعه لجراحة في العين